عرب الدوري الألماني | من هو محمد دراغر؟

من هو محمد دراغر؟ هو لاعب المنتخب التونسي صاحب الجنسية الألمانية، ولد في يونيه 1996، ويقضي حاليًا إعارته الثانية على التوالي مع نادي بادربورن بعدما ساهم في ترشحه إلى البوندسليجا، ليحجز لنفسه مكانة مميزة بين عرب الدوري الالماني.

يلعب محمد دراغر كجناح أيمن في خط الوسط ويمكنه اللعب كظهير أيمن، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي فرايبورج عام 2014، وظل مع الفريق حتى عام 2018 عندما قرر الانضمام لصفوف بادربورن خلال الميركاتو الصيفي.

ولم يحصل دراغر على فرصة للعب مع الفريق الأول لنادي فرايبورج رغم أنه شارك في 68 مباراة مع الفريق الثاني.

بعد إعارة التونسي إلى بادربورن، ثبت أقدامه واستطاع المشاركة في 32 مباراة بدوري الدرجة الثانية كأساسي، ليصنع 6 أهداف ويساعد الفريق في حجز مقعد في دوري الدرجة الأولى. وقررت إدارة بادربورن مكافئته عن طريق تجديد إعارته في موسم 2020/2019.

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وتمكن دراغر من اللعب في 12 مباراة في الدوري الألماني، من بينهم مباراة واحدة كبديل كانت أمام هيرتا برلين يوم 15 فبراير، واستطاع صناعة 3 أهداف في البوندسليجا.

رؤية اللاعب في التحول من دكة فرايبورج إلى التنشكيل الأساسي لبادربورن مَكنته من كسب استدعاء رسمي لمنتخب تونس في نوفمبر 2018 ليشارك لمدة 13 دقيقة في ودية المغرب.

وخاض دراغر 12 مباراة دولية فيما بعد من بينهم 4 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 (120 أمام السنغال في نصف النهائي)، فضلاً عن مباراتين في تصفيات نفس البطولة عن نسخة 2021.

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