عرب الدوري الألماني | من هو الياس الصخيري؟

من هو الياس الصخيري؟ هو لاعب كرة قدم تونسي، ولد في مدينة لونيه الفرنسية عام 1995، وانتقل مطلع موسم 2020/2019 إلى نادي كولن قادمًا من فريق طفولته “مونبلييه” الفرنسي، وبات في غضون أشهر معدودة ضمن أهم عرب الدوري الالماني.

أنفقت إدارة نادي كولن مبلغ 6 مليون يورو من أجل ضم إلياس الصخيري من كولن بسبب الأداء المذهل الذي قدمه في الدوري الفرنسي ثم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 رفقة المنتخب التونسي.

واعتمد المدير الفني لكولن “ماركوس جيسدول” على إلياس الصخيري في خط الوسط الإرتكاز منذ بداية الدوري الألماني بصيف 2019، وأشركه بالفعل في 22 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كبديل، تمامًا مثلما تعامل معه المدير الفني السابق لمنتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2019 “آلان جيريس”.

وسجل إلياس هدفًا وحيدًا بعد أسابيع قليلة من التحاقه بصفوف نادي كولن، جاء في الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة ليقود الفريق لهزيمة فرايبورج على ملعبه في الدوري الألماني، بالاضافة إلى تمهيده لـ 3 كرات حاسمة.

بدأ إلياس الصخيري مسيرته الدولية مع نسور قرطاج في 23 مارس 2018 حين لعب لمدة 90 دقيقة أمام إيران “وديًا”.

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وظل الصخيري ضمن التشكيلة الأساسية لـ منتخب تونس على مدار عامي 2018 و2019 ليكمل 28 مباراة دولية حتى مواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم 19 نوفمبر 2019.

ولعب إلياس الصخيري ما مجموعه 133 مباراة في جميع المسابقات مع مونبلييه في الفترة من 2014 حتى 2019، وسجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف.

وبعد مستواه المتميز هذا الموسم في الدوري الألماني، ارتفعت القيمة السوقية لإلياس الصخيري لضعف المبلغ الذي أنفقته إدارة كولن لضمه.

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