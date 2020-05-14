عرب الدوري الألماني | من هو اسحاق بلفوضيل؟

من هو اسحاق بلفوضيل؟ هو لاعب كرة قدم جزائري، ولد في مدينة مستغانم الجزائرية عام 1992، ويلعب حاليًا لنادي هوفنهايم كرأس حربة صريح (مهاجم متقدم).

انتقل بلفوضيل إلى صفوف هوفنهايم في الدوري الألماني من نادي ستاندرلييج البلجيكي في صيف 2018 نظير 5.5 مليون يورو، بعد أن لفت الأنظار إليه بقوة أثناء فترة إعارته من ستاندرلييج إلى فيردر بريمن بموسم 2018/2017.

وسجل اسحاق 6 أهداف في 29 مباراة مع بريمن في جميع البطولات، وصنع هدف واحد كان في البوندسليجا، بالاضافة إلى تقيمه لأداء مميز في عدة مباريات مع الفريق.

وحظى إسحاق بلفوضيل بانطلاقة نارية رفقة هوفنهايم، إذ سجل 16 هدفًا في البوندسليجا من 28 مباراة بموسم 2019/2018، لكن مسيرته تراجعت كثيرًا هذا الموسم بسبب إصابة قاتلة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حرمته من المشاركة أولاً في كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر ثم تكررت الإصابة بسبب خطأ طبي فادح، ليكتفي اللاعب بالمشاركة في 5 مباريات هذا الموسم دون أن يسجل، وكانت آخر مباراة له في سبتمبر 2019، ويغيب منذ ذلك الحين.

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وحاول إسحاق الرحيل عن هوفنهايم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية اعتراضًا على طريقة تعامل الفريق الطبي لهوفنهايم مع إصابته، حيث اجبروه على العودة للملاعب قبل اكتمال شفاء ركبته المصابة.

وكان بإمكان اللاعب السابق لأندية “ليون وبولونيا وبارما والإنتر وليفورونو وبني ياس” العودة لمباريات الدوري الألماني في يناير الماضي لكن سوء التشخيص أضاع فرصه في العودة.

وسجل بلفوضيل هدفان فقط خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب الجزائر الأول معظمهم “مباريات رسمية” ضمن تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا في الفترة من 2013 حتى 2019، ومن بينهم أربع مباريات ودية أمام غينيا كوناكري وتونس وقطر وسلطنة عمان.

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