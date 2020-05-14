عرب الدوري الألماني | من هو أمين حاريث؟

من هو أمين حاريث؟ هو لاعب كرة قدم مغربي، ولد في مدينة بونتواز الفرنسية عام 1997، يلعب حاليًا لنادي شالكه كلاعب وسط متقدم وصانع ألعاب تحت رأسي الحربة، ويُعد أشهر نجوم عرب الدوري الالماني منذ عام 2018 جنبًا إلى جنب مواطنه أشرف حكيمي.

يلعب أمين حاريث منذ عام 2017 لنادي شالكه بعد انضمامه من نانت الفرنسي بمبلغ 8 مليون يورو، واستطاع الحفاظ على مركزه كأساسي في تشكيلة شالكه منذ اليوم الأول له.

وصل حاريث إلى هدفه العاشر ومباراته الـ 73 بمسابقة الدوري الألماني “البوندسليجا” حين شارك أمام هوفنهايم لمدة 15 دقيقة قبل تفشي فيروس كورونا.

ورغم العدد الكبير من المباريات التي لعبها أمين حاريث مع الفريق الملقب بـ “الأزرق الملكي”، إلا أنه لم يستدع كثيرًا للعب مع منتخب مغرب الأول.

اكتفى أمين حاريث بتمثيل المنتخب المغربي في 10 مباريات دولية فقط، من بينهم مباراتين فقط ضمن تصفيات كأس العالم 2018 أمام نفس الفريق “الجابون”، والثماني مباريات الأخرى “وديات”.

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وتكَون حاريث في أكاديمية نادي آرجينتويل الفرنسية بين عامي 2003 و2004، كما تدرب في أكاديمية الترجي بالعاصمة الفرنسية باريس بين 2004 و2007.

وانضم لأكاديمية باريس سان جيرمان لمدة سنة ثم عاد إلى أكاديمية الترجي من جديد صيف 2008، وفي عام 2011 رحل إلى نادي ريد ستار القابع في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، وبعد موسم واحد التحق بفريق نانت ليقضي معه 4 مواسم.

وخاض أمين حاريث 24 مباراة في الدوري الألماني قبل جائحة كورونا بموسم 2020/2019، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وشارك في 3 مباريات بكأس ألمانيا صنع خلالهم 3 أهداف وسجل هدف واحد.