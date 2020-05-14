نادي شبيبة القبائل والملقب بـ”الكناري” يُعد من أفضل الأندية الأفريقية، والفريق الأكثر تتويجا في الجزائر (الرقم القياسي كبطل للدوري) ويعتبر كذلك أفضل نادي جزائري في القرن العشرين ورابع أفضل نادي أفريقي حسب ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات شبيبة القبائل الجزائري.

ويرجع تأسيس النادي الى عام 1946، ويتخذ مدينة تيزي وزو في منطقة القبائل مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب عبد القادر خالف.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به شبيبة القبائل الى عام 1973 عندما فاز الفريق بالبطولة الجزائرية (الدوري)، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1981 عندما تُوج بكأس الأندية الأفريقية البطلة، (دوري أبطال أفريقيا حالياً).

يذكر ان الشبيبة هو النادي الجزائري الوحيد الذي لم يهبط لدوري الدرجة الثانية منذ صعوده منذ “50 عاما” مما يعتبر إنجازا فريدا، وعلى الصعيد الأفريقي استطاع الفريق ان يتُوج بكأس الاتحاد الأفريقي ثلاث مرات متتالية، مما جعله أول نادي أفريقي يُتوج بهاتريك بعد الأهلى المصري الذي تُوج بهاتريك الأندية الحائزة على الكؤوس عام 1986.

إليكم سجل بطولات شبيبة القبائل (محلياً)

كم عدد بطولات شبيبة القبائل فى الرابطة الجزائرية المحترفة الأولي (الدوري الجزائري)

فاز الشبيبة بالدوري الجزائري 14 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1973، 1974، 1977، 1980، 1982، 1983، 1985، 1986، 1989، 1990، 1995، 2004، 2006، 2008).

الوصيف 10 مرات أعوام: (1978، 1979، 1981، 1988، 1999، 2002، 2005، 2007، 2009، 2014، 2019)

كم عدد بطولات الشبيبة فى كأس الجمهورية

فاز شبيبة القبائل ببطولة كأس الجزائر 5 مرات أعوام: (1977، 1986، 1992، 1994، 2011).

الوصيف 5 مرات أعوام: (1979، 1991، 1999، 2004، 2014).

كأس السوبر الجزائري

فاز شبيبة القبائل بكأس السوبر الجزائري مرة واحدة عام: (1992).

الوصيف 3 مرات أعوام: (1994، 1995، 2006).

وإليكم سجل بطولات شبيبة القبائل الجزائري (أفريقياً)

كأس الأندية الأفريقية البطلة “دوري أبطال أفريقيا”

تُوج شبيبة القبائل بلقب دوري ابطال افريقيا مرتين عامي: (1981، 1990).

كأس الاتحاد الأفريقي

تُوج شبيبة القبائل بكأس الاتحاد الافريقي 3 مرات “رقم قياسي” أعوام: (2000، 2001، 2002).

كأس الكؤوس الأفريقية “كأس الكونفدرالية الأفريقية حالياً”

تُوج شبيبة القبائل بكأس الكؤوس الافريقية مرة واحدة عام: (1995).

كأس السوبر الأفريقي

تُوج شبيبة القبائل بكأس السوبر الافريقي مرة واحدة عام: (1981).