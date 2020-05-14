رياضة | سبب رفض فايلر التعاقد مع إسلام عيسى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سبب رفض فايلر التعاقد مع إسلام عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فكرة التعاقد مع إسلام عيسى نحم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فايلر، كلف جهاز الكرة بالبحث عن لاعب أجنبي قوي، من أجل خلافة رمضان صبحي، والمحتمل رحيله نهاية الموسم عقب نهاية إعارته من هيدرسفيلد تاون.

ويرى فايلر، أنه لا يمكن التعاقد مع عيسى، في الوقت الحالي نظرًا لما يمتلكه من عدد من اللاعبين في هذا المركز، ورغبته في ضم لاعب أجنبي.

ويعتبر إسلام عيسى واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري، وكان محط أنظار النادي الأهلي، عندما كان لاعبًا فى صفوف المصرى البورسعيدى، قبل أن ترفض إدارة الأهلى ضمه فى هذا التوقيت لأسباب جماهيرية.