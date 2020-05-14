شكرا لقرائتكم عمرو السولية: الأهلى أكثر المتضررين من توقف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن القلعة الحمراء هو الفريق الأكثر تضرراً من توقف الدورى بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يجب اتخاذ ضوابط في حالة عودته.

أضاف السولية خلال حوراه مع الإعلامى احمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1": "كنا نسير بصورة جيدة قبل توقف الدوري ومستوانا يرتفع بشكل تصاعدي، وقرار إيقافه سلبي وإيجابي في نفس الوقت بالنسبة لنا".

Advertisements

تابع لاعب الأهلي: "إيجابي لأن المصابين سيعودون مرة أخرى للفريق، والأهلي أكثر المتضررين من توقف الدوري، وأتمنى عودة الدوري مرة أخرى، وهذا التوقف جعلني أفكر هعمل ايه بعد الاعتزال"

واختتم السولية تصريحاته: "أهم حاجة صحة الناس ويكون هناك ضوابط في حالة عودة الدوري، ولا يوجد لدي رأي في حالة إلغاء الدوري، هذا أمر خاص بالنسبة للمسؤولين في النادي وفي الدولة، وأتمنى أن يتخذوا القرار السليم".