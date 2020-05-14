شكرا لقرائتكم مصطفى نجم: اشتغلت في إسرائيل علشان اساعد أمي وقابلت أبويا أول مرة بعد 19 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

وقال مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه.

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أضاف مصطفى نجم انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل اشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته بالإضافة الى جمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام.

تابع نجم الزمالك أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام.