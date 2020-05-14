شكرا لقرائتكم خالد قمر نجم الاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. صورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، بأحد المستشفيات عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وتم على الفور عمل بعض الفحوصات الطبية له، على صعيد مختلف، أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق السكندرى ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه شدد فى الوقت نفسه على توفر ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف مايو المقبل، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط فى كل البلدان.

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أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل، لكنه شدد فى الوت نفسه على توفر ضمانات على أعلى مستوى، والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف مايو المقبل، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط فى كل البلدان.