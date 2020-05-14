شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: طارق حامد أفضل لاعب وسط من خارج الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقدرات وإمكانيات طارق حامد لاعب وسط الزمالك مؤكدا أنه يستحق التواجد في المنتخب عن جدارة واستحقاق، وقال السولية، في تصريحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1 " :"طارق حامد، لاعب مميز للغاية ومجتهد في في التدريبات، ولا يتحدث كثيرا، وهذا ما وجدته عندما انضممت للمنتخب"، مضيفا:"طارق حامد، يستحق المكانة التي وصل لها حاليا وأعتبره أفضل لاعب وسط في مصر من خارج الأهلى".

وأضاف:"طارق حامد، لاعب مؤثر سواء مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، في السنوات الماضية"، مضيفا:"مقارنتي مع طارق حامد، (شريفة)".

واشار:"كنا نتمنى مواجهة الزمالك، في بطولة الدوري، حيث كان جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة"، مضيفا:"بعد عدم وصول الزمالك للمباراة، كان تركيزنا على مواجهة صن داونز".

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فى شأن مختلف، كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي موقف ناديه من سخرية صالح جمعة لاعب الفريق من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، ولخرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتطرق فيها لأي شيء يخص شئون الفريق، وسخر صالح جمعة من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان حيث نشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة أعمام الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس والتي ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأعمام مريم والذى يحاول طرده من الأهلى وإلقائه في الشارع، وذلك قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته، فى أعقاب الهجوم المضاد عليه وعدم تعاطف الجماهير مع حالته مثلما كان يتصور.