39 انتصارا يمثلون تاريخ انتصارات الأهلى والزمالك على أندية أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هما صانعا السعادة وتاريخ اللعبة الشعبية الأولى بالعالم أجمع، حيث تقاسم الفريقين البطولات والمباريات الودية والنجوم الأساطير الذين أثروا الحياة الكروية بالكثير في مسيرتهم الكروية المختلفة، ومنذ انطلاق الناديين مع لعبة كرة القدم ساهم كلاهما في الكثير من الأوقات السعيدة التي جعلتهما ملوك الشغف في القارة السمراء خاصة وأنهما يمتلكان سجلاً تاريخيا بالفوز على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة والمتنوعة ولما لا فهما ممثلا الكرة المصرية التي أسست الكرة في القارة الافريقية السمراء. ويأتي على رأس ضحايا قطبي الكرة المصرية العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية والذين يلعبون في النسخة الحالية من دوري الأبطال تتعدي الأندية العشرة أمثال ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني، والنجم الأحمر وريال مدريد الاسباني وروما الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وبنفيكا البرتغالي ولاتسيو بخلاف العديد من الأندية الإنجليزية منها وست هام وساوثهامبتون وديربي كاونتي وغيرها من الأندية. Advertisements انتصارات القطبين وصلت إلى 39 مباراة فيها انتصارات متكررة على نفس الفرق بواقع 10 مباريات للأهلي و29 للزمالك الذي يملك أقوى انتصار على وست هام بخماسية وهي المباراة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة شعبية القلعة البيضاء داخل وخارج مصر.

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