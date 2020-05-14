شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتسلّح بـ 5 عوامل لمواجهة لعنة "مبيعرفشي يوقفها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أين الفرص التي تأتي لي حتى هدرها"، استفهام وتعجب، تسلح به مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، للرد على منتقديه بسبب تراجع مستواه وكفاءته التهديفية خلال المشاركة مع الأهلي أو المنتخب، وبنوبة بكاء عبر شاشة أون سبورت استطاع محسن أن يكسب تعاطف قطاع كبير من الجماهير الحمراء التي كانت ترى أن طريق مروان مع الأهلي بات مسدوداً في ظل المستوى الباهت الذي يقدمه منذ انضمامه للقلعة الحمراء، أكثر من دليل استعان به مروان محسن للرد على الجماهير والمنتقدين في ظهوره التلفزيوني الأخير كاشفاً أنه يتعرض للضغط الشديد بسبب تلك الانتقادات.

أين الفرص

"هناك من يقول أنني أهدر عدة أهداف، لكني أرجع لمشاهدة المباراة للبحث عن تلك الفرص ولا أجد شيئا، أين الفرص التي تأتي لي حتى أهدرها؟"، كان ذلك رد مروان محسن على منتقديه بشأن الفرص الضائعة عن طريق مهاجم الأهلي.

أنفذ تعليمات فايلر

"لا أتأثر بالانتقادات، والمدير الفني رينيه فايلر ينصحني دائما بعدم الانشغال بما يُقال، ويطالبني بتنفيذ ما يطلبه مني فقط"، ألقى مروان محسن الكرة في ملعب رينية فايلر مدرب الأهلي، مؤكداً أنه ينفذ ما يطلب منه من مدرب القلعة الحمراء فهو ليس مسئولاً عن غير ذلك.

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أتعرض لضغوط كبيرة

أجتهد لإحراز الأهداف، الانتقادات تضعني تحت ضغط خاصةً أن أي مهاجم مطلوب منه يسجل أهدافا، ويجب أن يكون لي بصمة مع الفريق، أرفض السخرية والتقليل مني على مواقع التواصل الاجتماعي"، نوبة بكاء انتابت مهاجم الأهلي بعد هذه الكلمات، في إشارة إلى أن الضغوط والانتقادات هي سبب تردي مستواه مع الفريق وإخراجه عن تركيزه.

الصليبي وفيروس سي مطبات عطلت مسيرتي

"بيصعب عليا نفسي بسبب الضغوطات، أتعرض لظلم كبير، مررت بمطبات كثيرة في حياتي منها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وتعرضت للإصابة بفيروس سي مع بتروجيت أبعدتني عن الملاعب فترة طويلة"، تسلح مروان محسن بالمطبات التي تعرض لها في حياته من اصابات مشيراً إلى أنها أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وكانت سبباً في تراجع مستواه.

تحملت إخفاق المنتخب وحدي

"حملني البعض مسؤولية خسارة المباريات في كأس العالم، ومنذ ذلك الوقت الانتقادات مستمرة معي"، فسر مروان محسن الانتقادات التي توجه إليه على أنها كانت بسبب اخفاق المنتخب في مونديال روسيا، مشيراً إلى أنه تحمل مسئولية الاخفاق بمفرده رغم تراجع الحالة الفنية للمنتخب ككل.