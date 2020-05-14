شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: الزمالك لم يفاوضنى نهائيا ولا أحب اللعب بشعور الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الفترة الماضية بشأن مفاوضات الزمالك. قال نجم الأهلى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير والمذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1" إن مسئولي النادى الأبيض لم يفاوضوه نهائيا. تابع رمضان صبحى :" لا أحب أن ألعب بشعور الناس الزمالك نادى كبير ومحترم ولم يفاوضنى وهو يعلم أنى من أبناء الأهلى وتحت أمره في أي وقت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحى: الزمالك لم يفاوضنى نهائيا ولا أحب اللعب بشعور الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.