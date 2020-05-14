شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: لا أعلم شيئا عن عرض بشكتاش ولن ألعب في مصر إلا للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إنه لن يلعب لأى نادى في مصر إلا الأهلى. وكشف رمضان صبحى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1 " حقيقة عرض بشكتاش التركى قائلا :" لا أعلم عنه شيئا ومن الممكن ان يكون كلام وكلاء". تابع رمضان صبحي:" جلست مع بعض المسئولين الكبار بالنادي الأهلي، وحددنا خطة للمرحلة المقبلة"، هناك أخبار سارة تنتظر جماهير النادي بخصوص استمراري مع الأهلي الموسم القادم".

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