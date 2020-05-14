شكرا لقرائتكم عمرو السولية: طارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر من خارج الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقدرات وإمكانيات طارق حامد لاعب وسط الزمالك مؤكدا أنه يستحق التواجد في المنتخب عن جدارة واستحقاق.

وقال السولية، في تصريحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1 " :"طارق حامد، لاعب مميز للغاية ومجتهد في في التدريبات، ولا يتحدث كثيرا، وهذا ما وجدته عندما انضميت للمنتخب"، مضيفا:"طارق حامد، يستحق المكانة التي وصل لها حاليا واعتبره أفضل لاعب وسط في مصر من خارج الأهلى".

وأضاف:"طارق حامد، لاعب مؤثر سواء مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، في السنوات الماضية"، مضيفا:"مقارنتي مع طارق حامد، (شريفة)".

واشار:"كنا نتمنى مواجهة الزمالك، في بطولة الدوري، حيث كان جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة"، مضيفا:"بعد عدم وصول الزمالك للمباراة، كان تركيزنا على مواجهة صن داونز".

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