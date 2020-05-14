شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: خسارة السوبر أمام الزمالك "وجعتنى" وكنا نستحق اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إن خسارة السوبر الأخيرة أمام الزمالك بركلات الترجيح أصابته بالحسرة موضحا أن المارد الأحمر كان يستحق اللقب.
أضاف رمضان صبحى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير :" خسارة السوبر أمام الزمالك وجعتنى وكان نفسى أكون متواجد في الملعب لأننا كنا الأفضل والأحق باللقب".
تابع رمضان صبحى :" دوري أبطال أفريقيا البطولة الأهلى للأهلى هذا الموسم" موضحا :" أنا سليم ألان بنسبة 100% وامارس تدريباتى بشكل طبيعى".
وتحدث رمضان عن زميله عمرو السولية قائلا :" عمرو السولية يستحق اللعب للمنتخب والاحتراف في أوروبا".
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