شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: مشكلتى مع بادجى انتهت في "10 دقائق" والإعلام يضخم الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن أزمته مع السنغالي اليو بادجي، مهاجم الأهلي، انتهت.
وقال رمضان صبحي، في تصريحات تلفويوينة لبرنتامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس 1 " ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير :" صالحت بادجى بعد المشكلة بـ10 دقايق ولكن الناس بتحب تكبر المواضيع واحنا تعودنا على كدا".
واشار:"دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم"، مضيفا:"كنت أتمنى خوض لقاء الزمالك في السوبر خلال فبراير الماضي، الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة".
وتابع:"قرار السويسري رينيه، فايلر، المدير الفني للفريق بعدم الدفع بي أمام الزمالك في صالح الفريق وصالحي أيضا، أنا سليم حاليا ومستعد للعودة واللعب".
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