شكرا لقرائتكم الأهلى يستغل توقف كورونا ويجدد مفاوضات ضم 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل النادى الأهلى فترة تعليق النشاط الحالى بسبب أزمة كورونا، فى ترتيب أوراق الميركاتو الصيفى المقبل بعد جلسات لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر من أجل لتحديد الصفقات التى يحتاجها الفريق فى المرحلة المقبلة.. و يرصد اليوم السابع تجديد الأهلى مفاوضات 3 نجوم يستهدف ضمهم خلال المرحلة القادمة فى التقرير التالى :



طاهر محمد طاهر

جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء في فترات سابقة قبل أن يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .



بيكهام

يُناقش مسئولو النادى الأهلى مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية.

Advertisements

وينافس بيكهام عدد آخر من المدافعين للانضمام للأهلى أبرزهم أسامة جلال نجم إنبى، كما دخل محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة الحسابات تمهيداً لعودة أحدهما للفريق حال الفشل فى ضم مدافع جديد، حيث اقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط إعادة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ودجلة الحالى، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب.

يحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.



حسام حسن

ما أن النادى الأهلى يبحث ضم مهاجم سموحة حسام حسن و لكن فى ضوء النظر إلى ملعب المعارين أولا ، حيث يناقش فايلر ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى مع لجنة التخطيط قبل حسم الأمر .