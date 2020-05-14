شكرا لقرائتكم مصطفى نجم يروي تفاصيل انتقاله للزمالك: نهائي كأس مصر الشرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق تفاصيل انتقاله الى القلعة البيضاء قادماً من الاتحاد السكندري الممتاز.

وقال مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك أنه تألق بشدة في صفوف الاتحاد السكندري خاصة عندما لعب نهائي كأس مصر أمام القلعة البيضاء موسم 1988 والتي فاز بيها الأبيض بهدف نظيف.

وأضاف مصطفى نجم ان مسئولي الاتحاد السكندري لم يستطيعوا قبول طلب انتقالي للزمالك ليتأجل القرار لعامين حتى انتقلت عن طريق التوقيع مع عبد الله جورج في موسم 1990.

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وأكد مصطفى نجم أنه ومنذ الصغر يعشق الزمالك ولم يتخيل يوماً أنه سيلعب في مدرسة الفن والهندسة وأنه تعرض لحالة اغماء في أول تدريب من فرط الفرحة باللعب لصفوف القلعة البيضاء.

وتابع مصطفى نجم، أن عشق الزمالك بسبب حبه الشديد لحسن شحاته الذي كان يسير من أجل رؤيته في التلفزيون خلال فترة طفولته حتى يستطيع الوصول الى أقرب تلفاز الذي كان يبعد عن منزلهم بالكيلو مترات، قائلا: " لم أكن أحلم بالانضمام إلى الزمالك لكن الحمد لله لعبت وتألقت في صفوف القلعة البيضاء وأفضل من جاورته في الملعب كان أيمن منصور مهاجم الأبيض".