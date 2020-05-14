شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: اعتزال الكبار أثر بالسلب على مستوى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن اعتزال اللاعبين الكبار أثر بالسلب على مستوى الأهلى خلال الفترة الماضية.
أشار جناح الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" ، أن مستوى الاهلي هذا الموسم افضل من المواسم السابقة.
وقال رمضان صبحي:"اعتزال اللاعبين الكبار اثر على أداء الأهلي في السنوات الماضية"، مضيفا:"الأهلي ظهر بشكل مختلف هذا الموسم، وهذا بعد زيادة الانسجام بين اللاعبين والروح القوية بينهم".
وأضاف: "أشعر بتقدم مستوى عمرو السولية في الفترة الماضية، عن مستواه في الموسم الاول له مع القلعة الحمراء"، مؤكدا انه من افضل لاعبي الاهلي هذا الموسم".
وأوضح: "أرى أن عمرو السولية، يستطيع اللعب في اي الدوريات الاوروبية".
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