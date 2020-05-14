شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الفترة الماضية بشأن مفاوضات بيراميدز.

وقال رمضان صبحى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1 " :" لا صحة لمفاوضات بيراميدز معى".

لازال مستقبل رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلي يسيطر عليه الغموض، في ظل وجود رغبة من الفريق الأحمر للاحتفاظ بخدماته بعد انتهاء مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري، سواء من خلال تجديد إعارته أو شرائه نهائياً.

وتكمن الصعوبة في ملف احتفاظ الأهلي برمضان صبحي بسبب مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد حوالي 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته، وهي المبالغ التي تفوق إمكانيات الخزينة الحمراء في الوقت الحالي.

Advertisements

وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، عن أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات شفهية فقط للحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء اعارته للأهلي، إلا أن الجناح الدولي اعتذر للمسئول الذي تحدث معه وأكد أنه يتطلع للعودة من جديد لأوربا، وفي حالة استمراره في مصر سيفضل الاستمرار مع الأهلي، مؤكداً في الوقت ذاته على احترامه الشديد لإدارة بيراميدز.

كلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادي الإنجليزي للإستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.