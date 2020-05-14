شكرا لقرائتكم هشام ماجد: الزمالك معندوش أدنى فرصة في الدوري ومن مصلحته الغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان هشام ماجد، أن الغاء الدوري هذا الموسم من مصلحة الزمالك ومن حسن حظه، موضحا صعوبة استكمال الموسم في ظل الظروف الصعبة التى نعيشها.

واضاف ماجد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء: أن حظوظ الزمالك في التتويج باللقب معدومة، موضحا أن من حسن حظ الزمالك أن يلغى هذا الموسم.

وتابع هشام ماجد، أن ادارة الزمالك لم تخطىء في التعاقد مع المدرب السابق للفريق الأبيض ميتشو، موضحا أن أى اختيار يتم بناء على دراسة.

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وقال ماجد إن ميدو ورضا عبد العال لديهم مواهب تمثيلية كبيرة، خاصة رضا عبد العال المميز في لعب الأدوار الكوميدية بجانب سعد سمير الموهوب أيضا في الكوميديا.

واشار إلى أنه لم يتوقع نجاح الزمالك في تحقيق لقبي السوبر الأفريقي والمصري في أسبوع واحد، متمنيا أن يضم الفريق الأبيض رجب بكار لاعب بيراميدز.