شكرا لقرائتكم عمرو السولية: الثورة منعتنى من الانضمام لفياريال الإسبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان حلمه أن يخوض تجربة الاحتراف الاوروبي، عندما كان لاعبا في صفوف الاسماعيلي.

أضاف السولية، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس":"كان هدفي الأساسي خلال تواجدي في الاسماعيلي خوض تجربة الاحتراف الاوروبي، وبالفعل كنت قريبا من الانضمام لنادي فياريال الاسباني، حيث ذهبت الى اسبانيا لقضاء فترة معايشة مع الفريق لمدة اسبوع".

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وأضاف:"بعد ذلك ابلغني النادي انه سيتابعني خلال مباريات الدوري المصري، ولحسم التعاقد معي، ولكن جاءت الثورة لتحول دون ذلك".

وتابع:"تجربتي مع نادي الشعب الاماراتي كانت غير موفقة، خاصة ان النادي كان صاعد من الدرجة الثانية، لذلك قرر عدم استكمال تعاقدي معهم والعودة الى الدوري المصري عبر بوابة الاهلي".