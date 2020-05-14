شكرا لقرائتكم عمرو السولية: أفتقد حسام عاشور وكنت أتمنى أن ينهى مسيرته في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يقتقد زميله حسام عاشور كثيرا موضحا أنه كان يتمنى أن يختم المسمار حياته داخل القلعة الحمراء.

أضاف السولية خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس 1" :" حسام عاشور كابتن الأهلى وابنه ومن أكثر اللاعبين اللذين كنت ارتاح في اللعب بجوارهم وكنت أتمنى أن يختم مسيرته في الأهلى وافتقده كثيرا".

تابع السولية، ":"هنفتقد بشدة خبرات لاعب كبير زي حسام عاشور، معانا كقائد داخل الملعب وخارجه وكنت أتمنى بالتأكيد إستمراره مع الفريق"، مؤكدا انه كان أحد أبرز لاعبي الأهلي في السنوات الماضية

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وأضاف: "أتمنى لعاشور التوفيق في مرحلته المقبلة ولكن هو لاعب صاحب أهمية كبيرة للغاية في الملعب وخاصة بسبب خبرته".

واختتم: " المالي أليو ديانج، أصبح من الركائز الأساسية في الفريق ودوره كبير في الملعب وأشعر بالإرتياح باللعب بجواره، خاصة اني اصبحت اقوم بالأدوار الهجومية بشكل أكبر".