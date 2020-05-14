شكرا لقرائتكم هشام ماجد: هربت من أحمد فهمي بعد هزيمة الزمالك من الأهلي 6/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان هشام ماجد، أنه زملكاوى منذ طفولته قائلا: "بحب الزمالك أكثر من التمثيل، وحازم امام معشوقي الأول، ومينفعش تسأل حد انت بتحب النادي ده ليه".

واضاف ماجد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء: "شيكابالا أحرف لاعب في مصر والزمالك دلع الأهلي والترجي قبل التوقف".

وتابع هشام ماجد: "كنت زميل ملاعب لمحمد فضل في نادي الصيد واستخبيت من احمد فهمي لما الأهلي كسب الزمالك 6/1"

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وقال الفنان المعروف بزملكاويته: "كهربا لاعب كبير يتزعل على رحيله وهيفرق كتير مع الاهلي في المستقبل، بس ربنا عوضنا بوجود اشرف بن شرقي".