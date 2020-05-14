كونتيس: من الصعب استكمال الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:مصعب الفكي

رأى اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، أن استكمال دوري الخليج العربي لن يكون ممكناً في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا، وقال في حديث لمنصة سبورت فور أوول الإخبارية: أعتقد أنه لن نستطيع إكمال الدوري، غياب اللاعبين عن التنافس لأربعة أشهر تقريباً، والحرارة والرطوبة العاليتين في أغسطس وسبتمبر وانتهاء عقود اللاعبين وفترة الانتقالات التي لم تحدد، كل هذه الأشياء تجعل من الصعب إنهاء الدوري.

وعن موقف الفريق في الدوري وهو يحتل المركز الثالث عشر وقبل الأخير قال: في حال استكمال الدوري سنعمل على تحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري،قدمنا أداء جيداً ولكن خسرنا نقاطاً بطريقة سهلة، مع الشارقة خسرنا نقطتين في آخر أربعة دقائق وفي المباراة الثانية أيضاً حققنا التعادل في مباراة خورفكان كان من الممكن أن نخرج بالثلاث نقاط، خسرنا من الوصل أيضاً، خسرنا تقريباً 10 نقاط بطريقة سهلة جداً نحتاج فقط لبعض التركيز.

وعن طريقة «التيكي تاكا» التي طبقها في حتا قال: يجب أن نستمتع بكرة القدم لأنها مهنتنا، من هذا المنطلق نحن نحاول أو نلعب كرة قدم جميلة ونحن نؤمن بها، أنا أحب التمركز الصحيح وهو يقودنا للتسجيل، أحب أن نمتلك الكرة وأن نكون مسيطرين على مجريات المباراة، حاولت تطوير أداء اللاعبين حتى يخرجوا أفضل ما عندهم، وأعتقد أن هذه الطريقة ممتعة للجماهير لأننا نقدم كرة قدم جميلة.

وعن مباراة الشارقة في ملعب حتا في الدوري والتي أدرك فيها الشارقة التعادل في آخر الدقائق قال: كانت من أفضل المباريات بالنسبة لنا، ولو حققنا الفوز بها لسهلنا على أنفسنا كثيراً في المباريات التالية، كان ذلك الفوز كفيلاً بمنحنا مزيداً من الثقة.

أرجع كونتيس الفضل في حصوله على الفرصة ليصبح مدرباً، للصربي ايفان يوفانوفيتش المدير الفني السابق للنصر والمنتخب، وقال إنه منحه الفرصة ليصبح مدرباً عندما أنهى مسيرته الكروية مع فريق أبويل القبرصي وقال إنه فخور بعمله معه سواء في قبرص أو مع النصر.

وأفاد كونتيس أن قرار الاستغناء عن يوفانوفيتش من منصبه كمدرب لـ«الأبيض» لم يكن جيداً مبيناً أنه مدرب جيد ولم يأخذ فرصته كاملة وكان من الممكن أن يحقق النجاح مع المنتخب. ورأى كونتيس أن المدرب القادم للمنتخب يجب أن تكون لديه خبرة في منطقة الخليج حتى لا يضيع الوقت في التعرف إلى اللاعبين وإلى المنطقة والأجواء هنا.

أكد كونتيس أنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق وقال: تبقى في عقدي حوالي 20 يوماً، والجميع في حتا يحبون عملي، القرار سيكون لهم سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وعن الحديث حول تلقيه عروضاً من السعودية واليونان قال: تحدثت إلى وكيلي حول مستقبلي، وهو يعلم أنه تبقى لي أيام من عقدي، الأولوية ستكون لحتا، ربما هناك عروض ولكن حتى الآن أنا مدرب لحتا.



كورونادو

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قال كونتيس إن البرازيلي ايجور كورنادو لاعب الشارقة أفضل لاعب أجنبي في دورينا، مبيناً أنه حمل فريق الشارقة على عاتقه في الموسم الماضي وقاده لتحقيق اللقب، وأفاد بأن علي مبخوت لاعب الجزيرة أفضل لاعب مواطن، وخالد السناني حارس الظفرة أفضل حارس في الموسم، ورأى أن ماجد حسن لاعب شباب الأهلي كان مؤهلاً للاحتراف في أوروبا لما يملك من إمكانات وطريقة لعب تناسب الدوريات الأوروبية.

وقال كونتيس إنه تعرض لمشكلة في القلب عندما كان في أبويل القبرصي ولم تظهر عليه أعراض وأوضح الأطباء أنه لا توجد أسباب واضحة لما حدث له ولم يكن هناك عامل وراثي.



علاقة مميزة



تحدث كونتيس عن علاقته باللاعبين وبخاصة محمد جمال لاعب حتا المعار إلى الإمارات، والذي ذكر أنه لن يعود للفريق في حال استمراره في منصبه وكذلك الحارس زايد الحمادي الذي أبدى غضبه من عدم المشاركة ،وقال: جمال لاعب مميز وذكي، لكنه مطالب بمزيد من العمل حتى يحجز مكانه، لدي ثلاثة لاعبين جيدين في الوسط، يجب أن ينتظر للحصول على فرصته.

وأضاف: حالة زايد الحمادي مختلفة، لا يمكن أن تغير حارس مرمى يقدم موسماً جيداً مثل درويش وتألقه قاده للانتقال إلى حامل اللقب الشارقة، منحت زايد الفرصة في ثلاث أو أربع مباريات وكان جيداً.