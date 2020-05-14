«الكالتشيو» لن يستأنف إلا في ظروف آمنة

أعاد وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا تأكيد المسار الحذر لحكومته حول استئناف محتمل لدوري كرة القدم «الكالتشيو»، مشدداً على أنه لن يبصر النور إلا «بظروف آمنة للجميع» في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سبادافورا أمام مجلس الشيوخ «إذا استؤنف الدوري، كما نتمنى جميعنا، سيكون ذلك لأننا اتخذنا القرار بعد سلسلة من الاجراءات والبروتوكولات المدروسة التي تسمح بعودة آمنة للجميع».

وكان الدوري الايطالي توقف في التاسع من مارس/ آذار الماضي، عشية إغلاق استمر حتى الرابع من مايو/ أيار للحد من انتشار «كوفيد-19».

ومنذ الرابع من الشهر الجاري، تمكنت الأندية من إجراء تمارين فردية في مراكز التدريب، أملاً في ان تتمكن اعتباراً من الثامن عشر منه، من إجراء تمارين جماعية مع اتباع بروتوكول صحي صارم.

وتعد النقطة الأكثر حساسية في المداولات بشأن البروتوكول، إلزام الأندية بوضع لاعبيها وكامل أفرادها في حجر صحي لمدة 15 يوماً في حال ظهور أية حالة إيجابية.

وشرح وزير الرياضة خصوصية لاعبي كرة القدم، رداً على سؤال حول عدم إغلاق متجر بأكمله بحال إصابة أحد موظفيه.

وقال «في المتجر يمكن الحفاظ على المسافات واستخدام وسائل الحماية. في كرة القدم لا يمكن الحفاظ على مسافات آمنة. يتعين على اللاعبين الركض ومراقبة الخصوم».