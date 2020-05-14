صحيفة «90 min» ترشح عموري للعب في «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشحت صحيفة «90 min» الألمانية واسعة الانتشار نجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة عمر عبد الرحمن «عموري» للاحتراف في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وذلك ضمن قائمة مكونة من 20 لاعباً كلهم يملكون فرص الاحتراف والنجاح بالمسابقة الأولى في الكرة الألمانية. وأكدت الصحيفة أن فرص عمر عبد الرحمن في النجاح كبيرة لأنه يملك مسيرة ناجحة حيث تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016.

وخاض تجربة احترافية في نادي الهلال السعودي آخر بطل لآسيا، إلا أنه تعرض في بدايتها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حالت دون استمراره في الملاعب السعودية، وانضم للجزيرة بعد ذلك ويقدم أداء مميزاً يجمع بين مهارة صناعة الأهداف وتسجيلها، كما أنه يملك قدرات قيادية في الملعب أشاد بها كل من دربوه.