وفاة أول مصارع سومو ياباني بـ"كورونا"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الياباني للسومو الأربعاء، أن مصارعاً يبلغ من العمر 28 عاماً توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول مصارع سومو يتوفى بسبب مرض كوفيد19.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن المصارع شوبوشي، واسمه الحقيقي كيوتاكا سوتاكي، كان قد نقل إلى مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، لكنه توفي الأربعاء بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء متأثراً بالإصابة بالفيروس المستجد.

وبدأ شوبوشي مسيرته الاحترافية في السومو عام 2007، وكانت أفضل نتائجه عندما احتل المركز 11 في تصنيف منافسات الدرجة الرابعة، وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الاتحاد الياباني للسومو إصابة خمسة مصارعين بفيروس كورونا، ومن غير الواضح إذا ما كان قد تعافى بشكل تام باقي المصارعين المصابين.

وكان الاتحاد الياباني أعلن الأسبوع الماضي، إلغاء البطولة الصيفية الكبرى المقرر إقامتها من 24 مايو /أيار الجاري، وحتى السابع من يونيو/ حزيران المُقبل، في ظل إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، وسبق أن أقيمت بطولة للسومو في اليابان في مارس/ آذار الماضي، دون حضور مشجعين لكن الاتحاد الياباني قرر أنه من غير المناسب إقامة بطولة مايو/ أيار، بعدما مددت اليابان حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، وأعلنت اليابان حتى الثلاثاء، عن إصابة 16759 حالة بفيروس كورونا ما أدى إلى وفاة 691 شخص.