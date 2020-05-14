شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول مصارع سومو ياباني بـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن المصارع شوبوشي، واسمه الحقيقي كيوتاكا سوتاكي، كان قد نقل إلى مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، لكنه توفي الأربعاء بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء متأثراً بالإصابة بالفيروس المستجد.
وبدأ شوبوشي مسيرته الاحترافية في السومو عام 2007، وكانت أفضل نتائجه عندما احتل المركز 11 في تصنيف منافسات الدرجة الرابعة، وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الاتحاد الياباني للسومو إصابة خمسة مصارعين بفيروس كورونا، ومن غير الواضح إذا ما كان قد تعافى بشكل تام باقي المصارعين المصابين.
وكان الاتحاد الياباني أعلن الأسبوع الماضي، إلغاء البطولة الصيفية الكبرى المقرر إقامتها من 24 مايو /أيار الجاري، وحتى السابع من يونيو/ حزيران المُقبل، في ظل إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس، وسبق أن أقيمت بطولة للسومو في اليابان في مارس/ آذار الماضي، دون حضور مشجعين لكن الاتحاد الياباني قرر أنه من غير المناسب إقامة بطولة مايو/ أيار، بعدما مددت اليابان حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، وأعلنت اليابان حتى الثلاثاء، عن إصابة 16759 حالة بفيروس كورونا ما أدى إلى وفاة 691 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول مصارع سومو ياباني بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.