شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور تحدد مصير الدوري السعودي للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي مساء غد الخميس اجتماعاً هاماً لمناقشة مستقبل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المتوقف بسبب جائحة كورونا كوفيد 19.

ويتضمن جدول الأعمال 4 محاور رئيسية ، الأول اقتراح استئناف الدوري في 20 أغسطس/آب المقبل،والثاني والثالث الاستعانة بحكام محليين وتعليق استخدام تقنية الفار ، والرابع مناقشة الحلول البديلة بحال لم تسمح السلطات الصحية باستكمال الموسم في التاريخ المقترح.

وينتظر أن تكون نقطة الاستعانة بالحكم المحلي وتعليق استخدام ( الفار) فقرة جدلية بين ممثلي الأندية في الاجتماع الذي يحضره أيضاً رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل،وتكمن المصاعب في أن التنافس على اللقب محصور بين قطبي العاصمة النصر والهلال إلى جانب الموقف في مناطق الهبوط في الدوري وكذلك الصعود من دوري الأولى.

على صعيد آخر يبحث أهلي جدة عن مدير انفيذي جديد يخلف المستقيل أحمد نور ، ومن بين المرشحين فهد عيد وطريف حلواني.

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