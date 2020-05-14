«المدفعجي» يتذكر ليلة آسيا الكبرى وانتقاله للجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

في زمن جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وتسببت في توقف النشاط الرياضي والكروي على وجه التحديد، ومع استمرار توقف البطولات المحلية، يفتح «الخليج الرياضي» باب الذكريات وقصصاً من كرة الإمارات على مستوى الأسماء التي حضرت وتركت بصمة أو تلك التي كان يفترض أن تسجل حضوراً في ملاعبنا قبل أن تؤول الرياح بمصيرها نحو آفاق أخرى، وكل ذلك وفق روايات تم سردها من قبل مسؤولين ومدربين ولاعبين ووكلاء لاعبين.

شكل انتقال سبيت خاطر نجم العين ومنتخبنا الوطني إلى صفوف فريق الجزيرة واحدة من أبرز الصفقات التي شهدتها كرة الإمارات في بداية عصر الاحتراف، بل تكاد تكون أبرز صفقة محلية قبل أن يشهد «ميركاتو» آخر موسمين صفقات من العيار الثقيل، بانتقال أحمد خليل إلى «فخر العاصمة» أيضاً، ورحيل عموري عن صفوف الزعيم، ثم انتقاله إلى الجزيرة.

كان موسم 2007-2008 أقرب إلى «كابوس» بالنسبة إلى «المدفعجي»، الذي خسر «نص الدنيا» برحيل والده، قبل أن يتعرض للإصابة خلال مباراة فريقه العين أمام الفجيرة والتي كان التشخيص الطبي الأول لها «احتمال انتهاء مسيرته بسبب عدم القدرة على العودة للعب من جديد».

في ذلك الزمن، بدأت ملامح صفقات «الملايين» وبأرقام من 7 أصفار تظهر في أجواء اللعبة، مع تعاقد العين مع عبد الله مال الله (14 مليون درهم على سبيل المثال) وأحمد معضد وأحمد خميس.

بعد التعاقد مع الثلاثي الجديد، تأرجحت علاقة سبيت خاطر مع مجلس إدارة النادي، فحصل ما يشبه «المد والجزر» في العرض والطلب، وسط رهان كبير على أن سبيت «ابن النادي» ولن يترك أبداً «الزعيم»، ومع وصول المفاوضات إلى حائط مسدود بين الجانبين، كان على اللاعب اتخاذ القرار الجريء بل وربما «المجنون» بترك العين، والبحث عن فرصة اللعب في فريق آخر.

الأهلي في ذلك التوقيت كان ينتظر على أحر من الجمر فرصة اقتناص لاعب بقيمة ومواصفات «المدفعجي» ففتح مسؤولو النادي «الأحمر» باب التفاوض مع اللاعب. جلسة أولى من المفاوضات بين اللاعب وإدارة «الفرسان»، عقدت في أحد فنادق دبي، وذلك بهدف ضمان الاتفاق مع اللاعب ليصبح أحد «فرسان» الفريق الأحمر.

تم الاتفاق على الكثير من التفاصيل، كما تم الاتفاق على أن تعقد جلسة ثانية حاسمة من أجل التوقيع المبدئي، على أن تتكفل إدارة الفرسان بحسم المفاوضات مع إدارة العين.

التحول الكبير

تحرك سبيت خاطر من دار الزين إلى دبي، وهو عاقد العزم على حسم المفاوضات مع «الفرسان»، لكن مع وصول اللاعب ليلاً إلى ند الشبا في طريقه إلى دبي، رن جرس الهاتف فكان محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة السابق، الذي طلب منه عدم استكمال رحلته، والتحول إلى أبوظبي على وجه السرعة.

يروي اللاعب سبيت خاطر قائلاً: «شعرت بالحيرة، لكن إصرار الرميثي على اللقاء بي في نفس الليلة، وفي أحد فنادق العاصمة شجعني على إنهاء رحلة دبي والتحول إلى العاصمة حيث وصلت إلى الفندق في الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل».

3 ساعات، استمرت المفاوضات بين الرميثي وسبيت خاطر، حيث تمسك المسؤول الجزراوي بحسم تلك الصفقة في تلك الليلة، وعدم تأجيل الأمر حتى اليوم الثاني.

يضحك صاحب التسديدات الصاروخية حين يتذكر تلك التفاصيل ويعلق قائلاً: «أتذكر تلك اللحظة حتى الآن، لأنني اعتبرت أن هذا الأمر هو المهمة والقرار الأصعب في حياتي الرياضية، فقد وافقت على الانتقال إلى الجزيرة وحصلت على جزء من مبلغ الانتقال، وكانت الساعة قد وصلت إلى الثالثة والربع فجراً».

وأضاف: «كانت أقرب إلى تسديدة بعيدة المدى في وقت قاتل من زمن المباراة، لكن ما شجعني أكثر على هذه الخطوة، أنني عرفت طعم المجد والنجاح والشهرة مع العين، وكنت بحاجة إلى حافز جديد بعد الفترة الصعبة التي مررت بها».

ويتابع قائلاً: «هناك تفاصيل تروى، وأخرى لا تكتب، لكن لا يمكن أن أنسى كلمات وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بعد انتقالي لصفوف فخر العاصمة، حين قال لي: طموح الجزيرة الفوز بالألقاب، ونحن على ثقة أنك عنصر مؤثر وفعال وقادر على قيادة الفريق إلى منصات التتويج.

الإنجاز الآسيوي

ويعيد سبيت فتح دفاتر الماضي، ليتذكر اللحظات الأهم والأروع التي عاشتها كرة الإمارات حين توج العين بلقب دوري أبطال آسيا عام 2003 على حساب تيروساسانا التايلاندي.

يتوقف «المدفعجي» بداية عند الدور الكبير والمؤثر معنوياً على اللاعبين، حين قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد بزيارة غرف اللاعبين في مقر إقامة الفريق ليلة إقامة المباراة.

ويتذكر سبيت تلك اللحظات وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للاعبين في هذه الزيارة حين توجه لهم بالقول: «أنا فائز بكم، سواء فزنا بلقاء الغد أو لم يكن التوفيق حليفاً لكم».

وتابع: شعرنا كلاعبين بثقة سموه الكبيرة بنا كلاعبين، وهي الثقة والمسؤولية التي وجدناها من قبل المدير الفني الراحل الفرنسي ميتسو الذي كان يتعامل مع الحدث ومع أهمية وقيمة المباراة باعتباره إماراتياً أولاً اًوعيناوياً ثانياً.

بهدوء يتذكر سبيت ذلك اليوم «طلب منا المدرب برونو إغلاق عيوننا، وتخيل لحظة فوزنا بهذه الكأس وكيف سيكون المشهد».

وتابع المدرب ميتسو كلمات التحفيز: «هذا اللقب لن يكون لي كمدرب، هذا فريقكم.. وهذا ناديكم.. والأهم أن هذا علم دولتكم على قميصكم، أريد منكم أن تلعبوا من أجل الإمارات.. أنتم فريق أحلام، ومجموعة لاعبين في تشكيلة واحدة قد لا تتكرر بعد سنوات كثيرة في تاريخ كرة الإمارات..استمعوا إلى نشيد الإمارات وأدوا ما يتوجب عليكم فوق أرضية الملعب».