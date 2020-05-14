شكرا لقرائتكم خبر عن "الفجيرة للشباب" يطلق مبادرة بيتك ناديك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة رياضية بعنوان بيتك ناديك بهدف تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة في منازلهم عبر برنامج زووم لمدة أسبوع.

وقالت فاطمة الحراصي عضو مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب إن اطلاق هذه المبادرة جاء من منطلق حرص المجلس على استغلال أوقات الشباب في الأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي متزن خلال شهر رمضان واستغلال فترة الحجر بالحفاظ على لياقتهم وسلامتهم من خلال مدرب رياضي.

وأضافت أنه سيتم تقديم برنامج تدريبي لممارسة الرياضات ‎الممكنه في المنزل بهدف حرق السعرات الحرارية وتحفيز النشاط البدني بالاضافة إلى جدول غذائي متكامل للمشارك في المبادرة.

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