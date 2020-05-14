12 ألف متابع للمجلس الرمضاني الافتراضي بنادي المدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة، نظم نادي المدام المجلس الرمضاني الافتراضي، بالتعاون مع مبادرة «شكراً لعطائك» للخدمة المجتمعية، حيث نفذ المجلس خلال شهر رمضان المبارك عشرات المحاضرات منها الأسرة قبل وبعد كورونا للأستاذ سعيد بالليث الطنيجي، ومحاضرة التعاملات الرقمية في مكافحة كورونا للأستاذ لؤي النخال، ومحاضرة اجعل القراءة أسلوب حياة للكاتب حسام الزعبي، ومحاضرة ثغرات في تربية أبنائنا كشفتها أزمة كورونا للمدربة الأسرية همسة يونس، ومحاضرة التأثير في ريادة الأعمال الاجتماعية للمدربة إيمان السويدي، ومحاضرة مفاتيح النجاح للمدربة مريم سالم السلمان، ومحاضرة ثقة الكيان للدكتور عبد الله الشيباني، ومحاضرة الإتكيت فن وأسلوب حياة للدكتورة فاطمة الدربي، ومحاضرة السعادة المؤسسية في ظل التميز المؤسسي للمستشارة منى حماد، ومحاضرة إدارة المخاطر والأزمات للدكتور مالك بن شيخان، ومحاضرة رابط بين الذكاء العاطفي والتسويف والمعدل التراكمي للمدرب عبد الله القصاب، ومحاضرة المسؤولية المجتمعية في الأزمات للدكتور عماد سعد، ومحاضرة ميزان الأسرة للدكتورة أمينة الماجد.

وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام بالنادي، أن المجلس الرمضاني الافتراضي حقق قفزة نوعية في العمل الثقافي والمجتمعي، ولاقى رواجاً وإقبالاً كبيرين من كافة أفراد المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين في المجلس الرمضاني إلى اليوم أكثر من 12 ألف متابع من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تبث المحاضرات من خلال منصة زوم التابعة للنادي بإشراف فريق عمل متخصص يضم كلاً من المستشار بشار علي والمهندس شهاب الحوسني وسيف الرحمن أمير وحسام الزعبي وعاصم محسن شايع وكوثر محمد الرحالي وعفراء الكتبي وعلياء القصاب، وأشاد الكتبي بفريق العمل وجهوده الكبيرة في تنظيم المحاضرات والتواصل وإدارة البث اليومي وكذلك إصدار مئات الشهادات يومياً للمشاركين.

وأكد الكتبي أن هناك تفاعلاً كبيراً على منصة المجلس من خلال المداخلات والمشاركات اليومية وحضور عدد كبير من المسؤولين في الدولة، وتقدم بوافر الشكر والتقدير باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي للشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي على رعاية المجلس الرمضاني وكذلك لمجلس الشارقة الرياضي وفريق العمل وجميع من ساهم في نجاح هذه التظاهرة الثقافية والمجتمعية الكبيرة التي تساهم في طرح أهم المواضيع التي تخص المجتمع وتساعدهم على التغلب عليها.