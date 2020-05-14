شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة للمعاقين ينظم مسابقة ثقافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الثقة للمعاقين مسابقة رمضانية ثقافية لموظفي النادي من الإداريين والفنيين والمدربين وذلك لتحفيز الموظفين على القراءة والاطلاع والبحث عن المعلومة الدينية والتراثية بهدف تعزيز التواصل مع موظفي النادي خلال شهر رمضان وخلق روح التنافس.

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أن الهدف من إطلاق هذه المسابقة هو الاحتفال بالشهر الفضيل والتوعية بآداب الصيام والتعريف بالعادات والتقاليد الرمضانية الإماراتية، وقال إن الأسئلة تتنوع لتشمل المسابقة تاريخ دولة الإمارات وتعزيز الهوية الوطنية وغرسها في المجتمع وترسيخ قيمها، وقال إن من شروط المسابقة أن يتبرع الفائز بقيمة الجائزة اليومية البالغ قدرها 500 درهم إلى إحدى الأسر المتعففة أو أي جهة خيرية أخرى وذلك بهدف تنمية حب عمل الخير.

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