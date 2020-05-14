المرزوقي: اتحاد التنس يدعم دروس التدريب عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اتحاد الإمارات للتنس مدربي المنتخبات الوطنية والأكاديميات المنضوية تحت مظلته المشاركة في الدروس التعليمية التي تنظمها أكاديمية الاتحاد الدولي للتنس عن بعد والتي ستقام مساء بعد غدٍ الجمعة، وتأتي تزامناً مع توقف دروس تعليم التنس في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، وذلك في مبادرة تدريبية مهمة يقدمها مدير قسم التدريب ونشر رياضة التنس في الاتحاد الدولي للتنس الخبير الإسباني ميجال كرسبو ومسؤول التطوير عن منطقة غرب آسيا أمير برغي والتي تأتي تزامناً مع توقف النشاطات الرياضية بالدولة بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أوقفت الكثير من النشاطات الحياتية ومنها الرياضية.

وستتضمن الدروس التعليمية محاضرة تدريبية تتعلق بالوضع الراهن وكيف يمكن للاعبي التنس والمدربين ممارسة رياضتهم عن بعد والحفاظ على المهارات الأساسية وفقرات فنية أخرى عن رياضة التنس، وطالب المشرفون على تنظيم الدروس التعليمية إرسال المدربين أي أسئلة أو استفسارات تتعلق برياضة التنس إلى الجهة المشرفة ليتسنى الإجابة عليها وبما يسهم في تعميم الفائدة الفنية.

وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي، أهمية هذا النوع من الدورات والمحاضرات التدريبية، لما لذلك من دور رئيسي في تنشيط الذاكرة المعرفية بصورة عامة وعن رياضة التنس بشكل خاص، لا سيما وأن اتحاد التنس حريص على المشاركة في هذا النوع من الدروس التدريبية، وأثنى على الجهود التي تبذلها أكاديمية الاتحاد الدولي للتنس لتطوير كفاءات ومهارات مدربي ولاعبي التنس والاستفادة الممكنة، داعياً المدربين إلى الاستفادة القصوى من هذه الدروس لأهميتها الفنية والذهنية إضافة إلى أنها تعزز التواصل بين أسرة التنس في الإمارات ودول العالم، متمنياً نجاح المحاضرة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.