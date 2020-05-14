الأمريكي جيوفاني نجم واعد في هجوم دورتموند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سلطت التقارير الإعلامية الضوء على نجوم نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذين سيقصون شريط العودة لموسم البوندسليجا يوم السبت المقبل أمام شالكه، وهي أول مباراة في البطولات المحلية الخمس الكبرى. وبعيداً عن نجم دورتموند النرويجي هالاند وزميله الإنجليزي جادون سانشو هناك مهاجم أمريكي واعد هو جيوفاني رينا (18 عاماً) المولع بجمع القمصان.

يقول رينا عن صندوق القمصان الذي يحتفظ به في شقته الجديدة على بعد 15 دقيقة من ملعب سيجنال أدونا بارك:«كانت هناك الكثير من المباريات الأولى بالنسبة لي، قميصي في أول ظهور لاسمي في التشكيلة الأساسية للفريق الأول وأول مشاركة مع الفريق وقميص أول هدف وقميص من أول مباراة في دوري أبطال أوروبا وعندي قميص مبابي».

كل هذه القمصان جمعها جيو في 4 أشهر بعد انضمامه لدورتموند في صيف 2019 تعويضا عن رحيل مواطنه بولسيتش لتشيلسي، وجيو يقدر الذكريات لأن والده كلاوديو رينا لعب 112 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة، كما لعب في البوندسليجا 1994-1999 مع باير ليفركوزن وفولفسبورج بالإضافة إلى رينجرز ومانشستر سيتي وسندرلاند ونيويورك ريدبولز، ووالدته أيضا لاعبة كرة قدم سابقة.

سجل جيو: هو من مواليد أمريكا وأصول أرجنتينية وبرتغالية، أول أهدافه في سن 17 عاماً و83 يوماً ليتفوق على بولسيتش (17 عاما و212 يوما ) ولم يكن هدفه عاديا إذ سجله من الدكة بعد 3 مباريات احتياط في شباك بريمن بمسابقة الكأس وكان من تمريرة براندت من بعد 20 ياردة وركض جيو بالكرة وتلاعب بـ3 مدافعين قبل أن يسددها لأعلى الزاوية اليمنى من الشباك، وكتب دورتموند على تويتر حينها:«جيو رينا هنا رسمياً».

يكافح جيو في التأقلم بعيداً عن العائلة ووجد في صفقة دورتموند الجديدة هالاند صديقاً وكان جيو صاحب التمريرة في مباراة الفوز على سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 هذا الموسم وشكلا معاً بجانب سانشو ثلاثيا هجوميا أصغرهم جيو. تحول هالاند سائقاً لجيو لأنه ليس مؤهلاً بعد للحصول على رخصة قيادة ويضيف:«أتطلع إليه دائماً فقد حقق الكثير بسن صغيرة وهو شخص مذهل ويشجعني ويرى فيّ بداياته. إذا لعبنا في التمرينات 11 ضد 11 أو 5 ضد 5 وشاهدت هالاند ومعه الكرة أعود أدراجي لبدء لعبة جديدة فهو سيسجل حتماً، سانشو أيضا ينصحني، يقول لي الثقة بالنفس أهم عنصر لدى اللاعب الشاب وأنه في دورتموند لأنه يشعر بالانتماء فيه. يقولان لي إن الأخطاء تحصل وحتى ميسي ورونالدو يرتكبان أخطاء لكن دعها وراءك وانظر للأمام».

الأب كلاوديو، المدير الرياضي في نادي أوستن الأمريكي، أراد هو ودانييل والدة جيو حضور مباراة الإياب أمام سان جيرمان لكن لم يفلحا بعد لعب المباراة بدون جمهور بسبب كورونا ويتعلم جيو حاليا الطهي وإدارة المنزل من والدته الصارمة في التربية عبر الواتس أب فيما يلعب فورتنايت مع شقيقه جواه ميكيل وشقيقته كارولينا ويتحدث عن الكرة مع والده، جيو شديد التعلق بأسرته وقد وشم على ذراعه اليمنى «أحبك جاك» شقيقه الأكبر الذي توفي بالسرطان عام 2012 لكن والده يشجعه على تجربة ألمانيا ويعلق كلاوديو:«كان الذهاب لدورتموند قراره، قلت له فقط إن الجيد في البوندسليجا تعلم العادات الجيدة في غرفة الملابس، فالدوري منظم ورفيع المستوى بدنيا». يقول جيو إنه يحب سماع القصص عن والده ويضيف:«بعض المدربين مثل سيباستيان كيهل ( 15 عاماً في دورتموند ) لعبوا ضد والدي وقال لي كيهل إنه كان لاعباً كبيراً».