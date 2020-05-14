شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور لـ"كهربا ومعلول": بطلوا تضحكوا على الناس..والنقاز ربنا بيديله فوق دماغه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لثنائي النادي الأهلي التونسي علي معلول ومحمود عبد المنعم كهربا ، بعد الظهور في أحد برامج المقالب، قائلاً "بطلوا تضحكوا علي الناس وتعملوا حركات تبينوا فيها الانتماء للاهلي، وكلنا عارفين أن الانتماء للفلوس فقط مش أكتر والجميع يعلم أننا في عصر الاحتراف"، مؤكداً أن الزمالك لن يضيع حقه والدليل ما يحدث للتونسى حمدي النقاز لاعب الفريق بعد هروبه من القلعة البيضاء، حيث يتعرض للحبس في تونس بعد تعديه علي أحد الظباط هناك بسبب المرور .

وقال الغندور خلال برنامجه “زملكاوي” الذي يبث عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية:"اللي بيجي علي الزمالك مبيكسبش، والنقاز ربنا بيدله فوق دماغه بعد هروبه من الزمالك وكذلك كهربا أيضاً قاعد في البيت وبيدور علي عرض خليجي".

وأضاف الغندور: "النادي الأهلي تعامل مع كهربا أنه لاعب ليس هارب ما دام أنه هرب من الزمالك، لكن عصام الحضري عندما هرب من الأهلي اصبح هارباً ولن يدخل النادي مرة أخري".

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وواصل الغندور: أحمد شوبير يحاول الضغط من أجل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، أو أن يتم منح اللقب للنادي الأهلي، وذلك لأنه قائد الفريق سابقًا، موضحاً:"من الطبيعي والمنطقي أن يضغط شوبير لمنح الدوري للأهلي، خاصة أن نجله من لاعبي الفريق".

وتابع: "شوبير يتحدث عن عودة الدوري الألماني والإنجليزي، ولكنه لم يتحدث عن الدوريات التي تم إلغاؤها خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا".