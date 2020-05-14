شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى نجم: أغمى عليا بعد انضمامي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك السابق ذكريات الطفولة عندما كان في قطاع غزة قبل أن ينتقل للقاهرة للعب بين صفوف القلعة البيضاء وقبلها الاتحاد السكندري.

وقال " أنه لم يرى والده الذي رحل للأردن وهو في عمر الأشهر القليلة وأنه والدته المصرية عاشت في قطاع غزة لتعمل كي تربيه وأخوته الأربعة ثلاثة بنات وولد أكبر منه"، و"انه بدأ العمل في أولى ثانوي (15 عاماً) لكي يرفع قليلا من عناء والدته الا أنه كان يعمل أشهر الصيف في إسرائيل في جميع المجالات منها "المحارة" مع أبناء عمومته وجمع محاصيل الزراعة والفاكهة "الخوخ" بخلاف العديد من الوظائف مشدداً على أنه كان يقبل العمل هناك لأن المقابل كان كبيرا ويجعله قادرا على تحمل مصروفات الدراسة في الأشهر الباقية من العام".

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وقال مصطفى نجم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك ، "أنه لم يرى والده حتى سن الـ19 عاماً حتى سافر مع فريقه الفلسطيني للمشاركة في دورة ودية هناك والتقى والده وأشقائه من الزوجة الثانية لأبيه وهو الأمر الذي خطف الأنظار له من جانب وسائل الاعلام".

وأضاف مصطفي نجم ، "انه زملكاوي منذ صغره وكنت بعشق حسن شحاته واول يوم تدريب ليا مع الفريق اغمي عليا"، موضحاً "أنه بسبب خطأ إداري عند انضمامي لنادي الزمالك تسبب في تسجيلي لاعب اجنبي وليس لاعب مصري".

وأوضح مصطفي نجم ، أن تألقه في مباراة نهائي كأس مصر 1988 مع الاتحاد السكندري أمام الزمالك ، كانت سبباً رئيساً في انتقاله الي القلعة البيضاء .