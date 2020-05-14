شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد: حبى للزمالك أكبر من التمثيل..ودلعنا الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان هشام ماجد، أنه يشجع نادى الزمالك منذ طفولته، قائلا:" أحب وأشجع نادى الزمالك وحبى للزمالك أكثر من التمثيل، كما أننى أعشق حازم إمام الثعلب الصغير وإمبراطور الكرة المصرية"، وأضاف:" ماينفعش تسأل حد أنت بتحب نادى الزمالك ده ليه؟"..وقال ماجد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء: "شيكابالا أحرف لاعب في مصر والزمالك دلع الأهلي والترجي قبل التوقف فى السوبر المحلى والافريقى"..وتابع هشام ماجد: "كنت زميل ملاعب لمحمد فضل في نادي الصيد واستخبيت من صديقى الفنان أحمد فهمي لما الأهلي كسب الزمالك 6/1".

وقال الفنان المعروف بزملكاويته: "كهربا لاعب كبير يتزعل على رحيله وهيفرق كتير مع الاهلي في المستقبل، بس ربنا عوضنا بوجود أشرف بن شرقي".

وتحدث هشام ماجد عن إمكانية الغاء الدوري هذا الموسم ، وقال من مصلحة الزمالك ومن حسن حظه الغاء الدورى، موضحا صعوبة استكمال الموسم في ظل الظروف الصعبة التى نعيشها.

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وأضاف ماجد أن حظوظ الزمالك في التتويج باللقب معدومة، موضحا أن من حسن حظ الزمالك أن يلغى هذا الموسم.

وتابع هشام ماجد، أن ادارة الزمالك لم تخطىء في التعاقد مع المدرب السابق للفريق الأبيض ميتشو، موضحا أن أى اختيار يتم بناء على دراسة.

وقال ماجد إن ميدو ورضا عبد العال لديهم مواهب تمثيلية كبيرة، خاصة رضا عبد العال المميز في لعب الأدوار الكوميدية بجانب سعد سمير الموهوب أيضا في الكوميديا.

واشار إلى أنه لم يتوقع نجاح الزمالك في تحقيق لقبي السوبر الأفريقي والمصري في أسبوع واحد.