شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: أتمنى الاعتزال في الأهلي..والأحمر أكثر المتضررين من توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو السولية أن السويسري رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر في كم الفرص التي يخلقها الفريق في المباراة الواحدة منذ تولي المدرب السويسري المسئولية الفنية، مشدداً أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء، وكشف السولية أنه يُجيد التسديد ولكنه يرفض الاقدام على ذلك في أي وقت ولكنه يختار الوقت المناسب لتفادي ضياع الكرة واهدار مجهود زملائه، وتابع عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في وسط الملعب في تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفني وهو الأمر الذي ساهم في تطوير مستواه، مضيفاً أنه كان يرغب في الاحتراف إلا أنه لم يتلقي عرضاً جيداً، ولكن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات لمضه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر في النهاية خاصة وأن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتي على سبيل الإعارة.

وكشف عمرو السولية فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن الأهلي هو أكثر الفرق المتضررة من ايقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا، متمنياً عودة النشاط الكروي والرياضي ولكن بضوابط تحافظ على صحة الجميع.

وأضاف عمرو السولية أن هدف الأهلي هو حصد بطولة افريقيا هذا الموسم، خاصة وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم النسخة قبل الماضية إلا أنه خسر الدور النهائي أمام الترجي التونسي.