شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: والله العظيم مفيش دورى.. والزمالك نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك سيظل يحافظ علي حقوقه ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن ، مشيراً إلي أن المنطق يؤكد أن النادي الأبيض هو الأكثر تتويجاً من الأهلي في الألفية السابقة مما يمنح الفريق لقب نادي القرن وليس المارد الأحمر ، ولكن مصطفي مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاهلي في بداية التسعينات ، ساهم بشكل قوي أن يتحول نادي القرن من القلعة البيضاء إلي الحمراء رغم أن جميع اللوائح تؤكد أن الزمالك الأكثر تتويجاً في القارة الأفريقية في جميع البطولات السمراء .

وقال الغندور خلال برنامجه “زملكاوي” الذي يبث عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية ، أن تصريحات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بطولة الدوري تؤكد أن البطولة لن تقام ، مضيفاً:"والله العظيم ما فيه دوري السنة دى ويارب يبقي فيه دوري الموسم الجاي ".

وأضاف الغندور ، "وزير الشباب والرياضة أكد أن كل نادي سيتحمل مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومفيش نادي هيقدر يتحمل تكاليف هذه الإجراءات".

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، قد قرر اللجوء الى المحكمة الرياضية في قضية مباراة القمة التي صدر قرار فيها باعتبار الفريق الأبيض منسحباً أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري المصري الممتاز، مضيفاً أن موقفه ناديه ثابت من أزمة مباراة القمة التي تم احتسابها لصالح الغريم التقليدي النادي الأهلي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد ما عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً أمس بمقر النادي شارك فيه جميع أعضاء المجلس ما عدا شريفة الفار العضو النسائي بالمجلس.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك أنه سيتقدم بشكوى أخرى أمام المحكمة الرياضية الدولية للهتافات العنصرية التي تعرض لها اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراة السوبر المصري التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه مشدداً على أن ما تعرض لها نجم القلعة البيضاء لا يمكن السكوت عليه.

وقال مرتضى منصور أنه رافض لفكرة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز وأن ما تعرض لها مهندس زراعي في النادي من وفاة بسبب كورونا مفترض أنه يمكن انتقال العدوى للاعبين في نفس الملعب الذي يعمله فيه.

وكشف مرتضى منصور أنه رافض لفكرة حصول الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز موجهاً تحذيره لعمرو الجنايني عضو رئيس اللجنة الخماسية بشأن موقف النادي في عدم استكمال المسابقة وإلغاء كافة النتائج دون منح أحد ألقاب.