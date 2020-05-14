شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: لن ألعب فى مصر إلا للأهلى..والزمالك لم يفاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، أن العلاقة بين لاعبي فريقه قوية للغاية وهو ما يظهر داخل الملعب وينعكس بالإيجاب على أداء ونتائج الفريق، وشدد رمضان صبحي أن عمرو السولية له دور كبير في ضبط اتزان وسط الفريق الأحمر وهو ما يشعر به في الملعب ويُريح اللاعبين أمامه في خط الهجوم، وأضاف رمضان صبحي أن أزمته مع اليو بادجي كانت بسيطة وتم تضخيمها بشكل كبير خاصة وأنه قام بمصافحته بعد انتهاء المران مباشرة، معلقاً :"الناس في وقتها مكنش في حاجة لقينها يتكلمو فيها عشان كدا كبرو الموضوع..الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضمي فأنا لن العب فى مصر سوى للأهلي وإدارة الزمالك تعلم ذلك ولذلك لم يتفاوضوا معي"

وأضاف رمضان صبحي فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن مفاوضات بيراميدز مجرد كلام ولم يتحدث معي أي شخص في هذا الملف، معلقاً :" قلتها واجددها لن العب في مصر سوى للأهلي ..هناك مفاوضات شفهية من بعض الأندية الأوربية لضمي ولكن المفاوضات لم ترتقي للطابع الرسمي..هناك بالطبع حديث مع نادر شوقي وكيل أعمالي"

وتابع رمضان صبحي أنه لا يعلم شيء عن مفاوضات بشيكتاش التركي لضمه، مؤكداً أن الأهلي يُخطط للفوز ببطولة افريقيا هذا الموسم خاصة وأنه حزين للغايىة بعد خسارة السوبر المحلي أمام الزمالك إلا أنه لم يشارك لمعاناته من الإصابة في وقتها.

وأضاف رمضان صبحي أنه تعافى تماماً من إصابة العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الملاعب لقرابة الـ4 أشهر، مؤكداً أنه جاهز تماماً للمشاركة في المباريات والبطولات حال استئناف النشاط الكروي بعد انتهاء أزمة كورونا، كاشفاً أنه هناك اتجاه لاستمراره في الأهلي وقد يكون هناك انباء سارة لجماهير الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.