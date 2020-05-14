شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للفيفا رسميا بسبب نقاط مباراة القمة ولقب نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرارات اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد منذ قليل، في منزل رئيس النادي نظرا لاغلاق مقر الزمالك وكل الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث عقد مرتضي منصور الاجتماع الشهري اليوم بحضور جميع أفراد المجلس ما عدا شريفة الفار عضو المجلس، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو لرئيس النادي استعرض خلاله كواليس الاجتماع واهم الملفات التي ناقشها المجلس في اجتماع اليوم، بعدما والذي جاء في مقدمتها إعادة فتح ملف نادي القرن رسميا بعدما اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بتشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين.

ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، و يستند مسئولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء.

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ويقوم النادي الأبيض بتجهيز ملف في الفترة الحالية لإرساله للاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأمر.

كما أكد مرتضي منصور من خلال الفيديو ان الزمالك سيقدم شكوي ضد كل من تعدي علي محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق باهانات عنصرية تخص اللون او العرق او البلد، وكذلك سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة بسبب خصم نقاط مباراة القمة التي تم الغاءها قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا ، وسيتم تقديم الشكوي في المحكمة الرياضية الدولية، وأضاف رئيس الزمالك انه تم اعداد المذكرة كاملة وسيتم ترجمتها وتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية.

وقال رئيس الزمالك انه سيتم اتخاذ قرارات هامة خلال الأيام المقبلة بشان قناة الزمالك بعد دراسة ملف القناة كاملا من حيث الإيرادات والمحتوي الفني وكل ما يخص القناة.