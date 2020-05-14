شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: عانيت فى بداية مشوارى.. والأهلى يملك 25 نجماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو السولية نجم وسط الأهلي ومنتخبنا الوطني أن يتدرب في منزله بقوة خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، كاشفاً أن الفريق الأحمر يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم قبل توقف النشاط وأن الفريق كان قريباً للغاية من حسم لقب الدوري، وشدد السولية أن الفوز ببطولة الدوري العام في الموسم الماضي كان له طعم خاص ويعد من أهم البطولات في تاريخ النادي، خاصة وان البطولة كانت بعيدة والفريق لم يكن مرشحاً للفوز باللقب إلا أن الفريق نجح في عمل ريمونتادا قوية وحسم اللقب لصالح فى النهاية، وتابع السولية أنه كان حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز في جنوب افريقيا لأن الفريق الأحمر كان قادراً على تعويض فوز عريض لرد الاعتبار من الهزيمة من صن داونز في النسخة الماضية لخماسية نظيفة، الأمر الذي تسبب في توديع الأهلي من البطولة مبكراً.

وأضاف عمرو السولية أنه لا يهوى المشاكل ويرفض الدخول في مناوشات مع لاعبي الفريق الأخري، كاشفاً أنه بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب منية سمنود وكان طريقه للنجومية صعباً للغاية، وتخلله العديد من المطبات، مشيداً بوالده الذي كان له دور كبير في مساعدته على الانتقال للاسماعيلي.

وشدد السولية أنه عانى بشدة من طول المسافة في بداية انضمامه للاسماعيلي، كاشفاً أنه فشل في اختبارات نادي المنصورة في بداية مسيرته الكروية إلا أنه لم ييأس واستمر في العطاء حتى وصل في النهاية للعب للأهلي والمنتخب الوطني.

وتابع عمرو السولية أن المنافسة القوية بين لاعبي الأهلي سببها أن هناك 25 نجم مقيد داخل الفريق، معلقاً :"كل لاعب فينا بيموت نفسه عشان يحجز لنفسه مكان في التشكيلة الأساسية ..فايلر مدرب جيد وقادر على توظيف كل لاعبي الفريق بشكل جيد"