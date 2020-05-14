السولية: أرغب في عودة النشاط لتحقيق بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، إن يأمل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى من أجل تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس": "سبب رغبتي في عودة النشاط هي بطولة أفريقيا، و90% من اللاعبين الحاليين لم يحققوا البطولة، وحلمي تحقق البطولة هذا الموسم، وأن نقوم بإسعاد الجمهور".

وأضاف لاعب الأهلي: "سيد عبد الحفيظ قريب من اللاعبين وهناك تفاهم كبير بينه وبين اللاعبين ولا أحد يعترض على قراراته، وكلام محمود الخطيب رئيس النادي قليل معنا ولكنه يتحدث معنا في المباريات الهامة وإذا كان يحس بوجود مشكلة في الفريق".

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وواصل: "الخطيب يعطينا نصائح ويفيدنا بخبراته الكبيرة، وهو أحسن رئيس نادي في مصر، ولا نتحدث معه كلاعبين في أي أمور مادية، ويجب علينا الحفاظ على مبادئ النادي ونتقبل أي خصومات، ولا يتدخل في الجانب الفني".

وتابع السولية: "حسن شحاتة وهاني رمزي أكثر من اقتنعوا بي، وتأخرت كثيراً في موضوع المنتخب وكنت استحق في التواجد بالمنتخب خاصة في بطولة أمم أفريقيا بالجابون، وعودة محمد النني للمنتخب مرة أخرى لا تعطلني وهو أحد أعمدة المنتخب، وأتمنى التواجد في المنتخب".

وأتم السولية تصريحاته: "مروان من أحسن المهاجمين في مصر وفاهم دور مركزه جيداً، ولكن المشكلة أنه لا تأتي له فرص كثيرة، والناس تضع ضغوط كبيرة عليه، وهو لاعب مجتهد وعنده سوء توفيق وأتمنى أن يعود لمستواه".