عمرو السولية: فضلت الأهلي على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، أنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء عن الزمالك وقت كان لاعباً في صفوف النادي الإسماعيلي.

وقال عمرو السولية في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس ١" "كنت أريد الخروج من الإسماعيلي للاحتراف الخارجي".

وتابع "في أخر فترة لي مع الإسماعيلي، كان هناك مفاوضات من الأهلي وأخرى من الزمالك، تحدثت مع وكيلي، رغبتي كانت الأهلي اذا لم أحترف".

وأضاف "عقدي كان يتبقى فيه موسماً واحداً، رحلت للشعب الإماراتي، التجربة لم تكن موفقة، وبعد ذلك انتقلت للأهلي".

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واستمر "الزمالك بالفعل قدم لي عرضاً للانتقال له، لكن فضلت عرض الأهلي، تلك كانت رغبتي حال لم احترف في الخارج في ذلك الوقت".

وشدد "لقد كنت قريبا يوما ما من الانتقال لفياريال الإسباني، خضت فترة معايشة، النادي كان يستعد لإرسال مندوبين لمتابعتي في مصر، لكن الدوري توقف وقتها".

وعن منتخب مصر قال "تعرضت للظلم في بعض الفترات بسبب عدم التواجد مع المنتخب خاصة في أمم أفريقيا الأخيرة وكأس العالم، لكن في النهاية هذا قدر ونصيب".

وصرح "لم أحزن لأنني لم أكن مقصر، كنت أفعل كل ما لدي واجتهد واقدم مستويات طيبة، إن شاء الله الفترة المقبلة أكون متواجد بشكل قوي في المنتخب".

واختتم "البدري يعرف امكانياتي جيداً، لعبت أساسياً وبداية توهجي كانت معه، دائما كان يطالب بوجودي في المنتخب، وبالطبع شرف لأي لاعب التواجد في المنتخب، وشارة القيادة التي ارتديتها شرف عظيم".