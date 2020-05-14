رمضان صبحي يتحدث عن.. "خطته مع الأهلي".. وحقيقة مفاوضات بيراميدز والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي مدني:

صرح رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي، بأنه وضع خطة مع إدارة الأهلي ستتحدد تفاصيلها بعد نهاية جائحة فيروس كورونا، قائلًا أنه لم يتلق مفاوضات سواء من بيراميدز أو الزمالك.

وقال رمضان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا يوجد أي مفاوضات مع الزمالك على الإطلاق، وأنا شخص أرفض التلاعب بمشاعر النادي، والزمالك نادي كبير لكن من الصعب أن يفاوضني لأنه يعلم أنني من أبناء الأهلي ولن ألعب في مصر لغيره."

وتابع: "ما قيل في الفترة الماضية كان كلام فقط وبيراميدز لم يفاوضني على الإطلاق، أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت وحتى بدون تصريح فكلمتي مع الأهلي عقد دون أن أفسر أي شيء، الكل يعرف سواء جمهور أو مسئولين."

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وأضاف :"هناك حديث من البعض مع نادر شوقي (وكيل اللاعبين)، لكن حتى الآن كل شيء مجرد استطلاع للرأي ولم يحدث أي شيء رسمي من جانب الأندية الأوروبية، لا أعلم ان كان بشكتاش مهتم وربما يكون الأمر من خلال وكلاء فقط."

وتحدث عن العروض الأوروبية، قائلًا :"هناك اختلاف بين الحديث عن مفاوضات الوكلاء أو مسئول من النادي، وهذا الأمر الذي يمكن من خلاله أن أقول أنه.

واختتم بتوضيح موقفه من الأهلي، قائلًا "الكثير من التفاصيل تتعلق بموقفي في الموسم المقبل سواء بالبقاء أو الرحيل، وهناك خطة مع إدارة الأهلي وضعناها ستتضح بشكل نهائي بعد نهاية فيروس كورونا، وستكون سعيدة بالنسبة لجماهير الأهلي ان شاء الله."