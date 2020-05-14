السولية: أتحرك بحرية في الملعب بفضل فايلر.. وأتمنى الاستمرار في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أعطى له حرية كبيرة داخل الملعب، مشيراً إلى أنه يتمنى الاعتزال داخل النادي.

وقال السولية في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس": "رينيه فايلر أعطاني حرية كبيرة في الملعب، وقال لنا أنه لا يحب الدفاع ويريد من اللاعبين أن تحرز أهداف، أنا أقدم 100% من مستواي في المباريات والتدريبات، والناس بدأت تتكلم عني بصورة كويسة بسبب دعم الأهلي لي".

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وأضاف لاعب الأهلي: "أتمنى أن أكمل في الأهلي لأخر يوم لي في الملعب واعتزل هناك، ومعظم المدربين كانوا لهم دور في تطور أدائي مثل حسام البدري ومارتن لاسارتي، وأحب مركز 6 و8، وموضوع التسديد كان غايب عني، ولكن بدأت الاهتمام به وأي لاعب يحب أن يصنع ويسجل أهداف".

وعن مثله الأعلى محلياً وعالمياً، قال السولية: "على المستوى المحلي محمد حمص في الإسماعيلي وحسام غالي في الأهلي، هما من أكثر اللاعبين الذين استمتعت باللعب بجانبهم، وعلى المستوى العالمي تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد وليفربول السابق".

وأتم السولية تصريحاته: "حسام غالي شخصية جيدة، وكنت أكون احتياطي له هو وحسام عاشور في بدايتي مع الأهلي، وغالي قدم مثال بي أمام اللاعبين لتدربي بشكل مستمر وعدم الشكوى لعدم لعبي بشكل مستمر، وتعلمت منه كثيراً في الملعب وخارجه، وكان يتدرب دائماً ولا يحب الخسارة أبداً".