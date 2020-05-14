مرتضى يتحدث عن.. العنصرية ضد شيكابالا.. نقاط القمة.. وموقف قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، من أجل حسم عدد من الملفات.
ونشر مرتضى منصور، فيديو لجلسة مع مجلس إدارة النادي لبحث العديد من القضايا التي تخص النادي في الفترة الأخيرة.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته "جلسة هامة ومرتقبة لمجلس إدارة الزمالك لبحث العديد من القضايا، أبرزها قضية نادي القرن".
وتابع "أيضا لدينا ملف العنصرية ومن قاموا بالهتاف ضد شيكابالا يجب أن ينالوا العقاب".
وأضاف "سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بشأن ملف خصم نقاط مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري".
واستمر "ما حدث لن يمر مرور الكرام، تم اعداد المذكرة وسيتم ترجمتها لكي نرسلها للمحكمة الرياضية الدولية".
وكان اتحاد الكرة قد قرر اعتبار الزمالك خاسراً أمام الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة الأخيرة في الدوري بجانب خصم ٣ نقاط من رصيده.
واختتم "أيضا سيتم دراسة موقف قناة الزمالك مالياً وادارياً ومعنوياً، ما لها وما عليها، سندرس الموقف بالكامل قبل اتخاذ أي قرار".
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