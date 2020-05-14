مرتضى يحذر الجنايني من منح الأهلي لقب الدوري حال إلغائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصرفات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ووصفه بـ"المهرج".
وقال مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو في حضور مجلس إدارة النادي "عمرو الجنايني حاليا مثل المهرج، مرعوب وخائف من الأهلي".
وواصل "لقد حصلنا على لقب قاري ولم يتواجد في المطار من أجل استقبال بعثة الزمالك، لكنه ذهب الى النادي الأهلي ومنحهم الدوري هناك".
وشدد "احذر الجنايني من التفكير في منح الأهلي لقب الدوري حال تم إلغاء المسابقة، نحن لسنا في عزبة ولا نعيش في زمن البلطجة".
واختتم "الغاء الدوري يعني عدم تحديد بطل أو صعود أو هبوط، أمر غير مقبول الحديث عن منح اللقب للأهلي حال إلغاء الدوري".
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